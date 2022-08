Rimini e Riccione si preparano al Ferragosto: controlli più stretti sulla movida

Cronaca

Rimini

| 12:12 - 07 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Nelle serate di venerdì e sabato (5-6 agosto) la Polizia di Rimini ha allestito 32 posti di controllo, identificando 860 persone, 244 di nazionalità straniera, ed effettuando accertamenti su 344 veicoli. Quarantaquattro le contravvenzioni per violazioni al codice della strada.



Dalla Questura di Rimini si evidenzia il potenziamento dell'attività di controllo, in particolar modo nella zona delle stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione, per monitorare i flussi di giovani che arrivano in Riviera a trascorrere la serata, vivendo la "movida". Delle 860 persone identificate, 586 sono under 30.



Con quattro moto d'acqua, la polizia ha invece provveduto al pattugliamento della zona balneare, sia sul litorale nord, che su quello sud.



La polizia amministrativa ha svolto controlli in negozi, alberghi e locali: in particolare accertamenti alla discoteca Peter Pan di Misano, dove non sono emerse irregolarità.