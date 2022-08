Oltremare, migliaia di giovani fan in delirio per Carolina Benvenga

Attualità

Riccione

| 12:01 - 07 Agosto 2022

Foto Paritani.



Migliaia di fan in delirio per Carolina Benvenga. Un’intera Laguna di Ulisse in piedi, a ballare. E’ stata una vera festa, ieri (sabato 6 agosto) con una delle autrici più famose di baby dance, uno dei volti più amati dai piccoli per “La posta di YoYo” in tv. Carolina è famosissima con milioni di visualizzazioni online e in TV. Sotto lo sguardo attento e curioso di Cleo, Blue, Pelè e delle altre delfine, nella giornata di ieri (sabato 6 agosto), Carolina ha coinvolto il pubblico in balli e canti con le sue hit ‘La Pinna’, ‘La danza della spiaggia’, ‘Pesciolino Dance’ e ‘BumBum ChaCha’.



“Prima di iniziare ricordo a tutti, bimbi, mamme e papà che il mare e tutto il mondo vanno rispettati _ dice Carolina _ A partire da come si smaltiscono i rifiuti, soprattutto la plastica”. Molte della canzoni della Benvenga trasmettono messaggi importanti sul rispetto della natura e degli animali. E il pubblico di Oltremare, come quello di tutti gli altri parchi Costa Edutainment, lo apprezza moltissimo: tutti i parchi Costa da sempre operano per trasmettere messaggi di rispetto dell'ambiente e sostegno della biodiversità.



La festa con Carolina Benvenga è proseguita durante ‘Delfini- Lo spettacolo della natura’ in compagnia delle addestratrici e dei delfini. Spazio anche alle foto all’Oltremare Theatre per immortalarsi con Carolina. Le famiglie sono arrivate da tutta Italia per poterla incontrare.