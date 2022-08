Schianto a Vergiano, era Roberto Esposito la vittima: dopo la cena con gli amici era quasi arrivato a casa

Cronaca

Rimini

09:42 - 07 Agosto 2022

Lo schianto a Vergiano.

Una serata tra amici, poi il ritorno a casa in moto e lo schianto: si chiamava Roberto Esposito, 40 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto l’altra notte sulla Marecchiese, verso le 4 e 50, a pochi metri dalla sua abitazione. Esposito lascia la moglie e due figlie poco più che adolescenti. Lavorava come magazziniere per la ditta Colombini. In quel tragico punto, nei pressi del Borgo dei Ciliegi, nella frazione di Vergiano, dove stava transitando a bordo del suo TMax, ha urtato il cordolo e si è schiantato sull’asfalto. Tremendo l’urto che gli ha provocato lesioni alla testa e all’addome. I sanitari hanno da subito disposto il trasporto all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove Esposito, dopo poche ore, è spirato. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Rimini, a cui sono stati affidati i rilievi. La dinamica al momento è ancora al vaglio degli agenti.