| 09:35 - 07 Agosto 2022

Continua la campagna acquisti del Riccione. Nelle ultime ore è arrivato il difensore mancino Edoardo Scrosta, nativo di Fano (1,82) e una lunga carriera in serie C con Albinoleffe e Fano. In totale per lui 242 presenze e 11 stagioni in Serie C e 13 presenze e due stagioni in Serie B. Sarà a disposizone di mister Laurino già nel test contro la Sambenedettese di domenca al Samba Village di Ascoli Piceno.