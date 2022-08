Tennis, a Igea Gubertini, Pansica, Lombardini, Casoli e Cinquino agli ottavi

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:21 - 07 Agosto 2022

Tante protagoniste nel tabellone finale del torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo del Gelso dotato di 1.000 euro di montepremi. Conquistano gli ottavi di finale alcune giovani che stanno facendo segnare importanti progressi tecnici come Alice Gubertini (Sporting Club Sassuolo), la santarcangiolese Sveva Azzurra Pansica, allieva del Ten Sport Center, Marta Lombardini (Tc Viserba), Rebecca Casoli (Sport Club Nuova Casale) e Teresa Cinquino, allieva della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia. La prima a staccare il biglietto per i quarti è stata Veronica Valgimigli (Tc Faenza), ma per il forfait della sua avversaria.

Va ricordato che le prime due teste di serie sono andate nell’ordine a due riminesi, la 2.3 Emma Ferrini e la 2.4 Rubina Marta De Ponti. 2° turno: Alice Gubertini (2.6)-Giulia Tozzola (3.1) 6-2, 6-3, Sveva Azzurra Pansica (2.7)-Evelyn Amati (2.7) 3-6, 6-3, 7-6 (11), Marta Lombardini (2.6, n.6)-Elena Foglietti (2.8) 7-5, 6-4, Rebecca Casoli (2.6)-Diana Rolli (2.8) 6-2, 6-2, Teresa Cinquino (2.6, n.7)-Carolina Orazi (3.1) 6-0, 6-2. Ottavi anche per Sara Aber (3.1) e Martina Balducci (2.6), già nei quarti Veronica Valgimigli (2.7).

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.