Calcio Promozione, Gabicce Gradara rivoluzionato: si parte con la voglia di stupire

Sport

Gabicce Mare

| 09:13 - 07 Agosto 2022



Il Gabicce Gradara si è presentato sulla bellissima terrazza affacciata sul mare del Ristorante Bel Sit a Gabicce Monte alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Gabicce Roberto Reggiani e del vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Gradara Thomas Lenti. Entrambi hanno fatto il rituale in bocca al lupo per la nuova stagione e sottolineato i meriti del club.





Il presidente Gianluca Marsili ha ringraziato gli sponsor che anche negli anni della pandemia non hanno abbandonato la società dimostrando un forte attaccamento e permettendo così alla società di programmare bene l'attività di prima squadra e settore giovanile il cui nuovo responsabile è Enrico Mendo. Sotto questo aspetto, un successo di partecipazione sono stati i due mesi di tornei che hanno riempito il post stagione accendendo l'entusiasmo di squadre, ragazzi e famiglie.



Quanto alla nuova stagione a 17 squadre Marsili ha spiegato: “Apriamo un nuovo ciclo di tre anni per essere protagonisti, la squadra è del tutto nuova, abbiamo puntato su bravi giocatori ma anche ragazzi con ottimi profili umani come sempre cerca di fare la società che presiedo. Penso che sia stato fatto un ottimo lavoro da parte del ds Cipriani e del dg Magi, è stato allestito un gruppo competitivo e con più opzioni e ora la parola spetta al campo. In un contesto molto più difficile rispetto all'anno scorso per il valore delle squadre retrocesse e non solo, il nostro primo obiettivo è centrare la salvezza il prima possibile per poi posizionarsi nella parte sinistra della classifica e magari strizzare l'occhio ai playoff. Ma al di là di tutto, la prima ambizione è mantenere il profilo che caratterizza il nostro club in cui la passione si accoppia con cultura sportiva e serietà: i risultati sono sempre una conseguenza”.



E sarà anche per questo che – come ha sottolineato Cipriani – il lavoro del direttore sportivo è stato semplificato in quanto la società gode di una ottima reputazione e dunque i giocatori hanno accettato con entusiasmo la chiamata del club.





Il tecnico Filippo Vergoni alla prima esperienza nelle Marche dove peraltro ha giocato a lungo, ha sottolineato: “Ringrazio il ds Cipriani e la società tutta per la fiducia riposta nel sottoscritto, io e i giocatori abbiamo un grande entusiasmo e voglia di ben figurare. Il nostro obiettivo? Lo dirà il campo, grazie al lavoro cercheremo di raggiungere il miglior risultato. Prevedo una classifica molto corta. Credo che la differenza rispetto al girone romagnolo sia soprattutto dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico e tattico i valori in Romagna sono un po' più alti, ma alla fine il calcio rimane lo stesso ad ogni latitudine”.



Lunedì 8 agosto comincerà la preparazione allo stadio Magi, la Coppa Italia comincerà il 4 settembre, il campionato l'11 settembre. Sabato 13 prima amichevole al Magi contro il Pietracuta.