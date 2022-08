Baseball, tripletta del San Marino: gara3 a Collecchio finisce 5-2

Sport

Repubblica San Marino

| 01:44 - 07 Agosto 2022

Epifano.



San Marino vince gara3 col punteggio di 5-2 e completa la tripletta a Collecchio. Il vincente della partita è Palumbo, salvezza per Kourtis. Da segnalare la serata di Fernando Baez, che nella momentanea emergenza va a vestire i panni del catcher e in attacco finisce con 3/3. I Titani hanno ora due partite di vantaggio sul Parmaclima nel girone A, mentre nell’altro raggruppamento sono matematici primo posto (Bologna) e secondo (Grosseto). Qualora San Marino vincesse almeno una partita con Parma nell’ultimo trittico di Poule Scudetto, in semifinale avrà Grosseto.



LA CRONACA. Il primo punto sammarinese arriva subito e a segnarlo è il leadoff, Leo Ferrini. Per lui una base ball, una rubata e la corsa a casa sul singolo in mezzo di Ustariz: 1-0. Al 2° San Marino produce ancora punti e lo fa attraverso una bella valida che supera gli interni di Pulzetti, bravo così a spingere a casa Baez (singolo) ed Epifano (doppio) per il 3-0.

Gara bene indirizzata, ma al 2° Collecchio accorcia. Le basi sono riempite da Calasso (errore della difesa), Gamberini (singolo) e Mantovani (singolo), con la base ball a Lori a generare il punto automatico dell’1-3. Situazione molto favorevole ai padroni di casa, ma Palumbo si toglie dagli impicci eliminando al piatto Sorrentino e Daddi. Al 4° arriva il secondo punto degli emiliani, con Gamberini ad aprire bene l’inning (doppio), ad avanzare in terza su palla mancata e a segnare il 2-3 sulla rimbalzante di Mantovani che produce l’out in prima.

La partita viaggia sul sottile filo dell’equilibrio fino al 6°, quando San Marino assesta il colpo decisivo con due punti. Inizio d’inning strepitoso con doppio di Leonora e triplo del 4-2 di Pieternella poi, dopo la sostituzione sul monte maremmano (Zotti per Acerbi), Baez chiude la sua splendida serata in attacco col singolo che manda a casa il 5-2.

Il monte sammarinese, dopo i quattro inning di Peluso, è proprietà di Kourtis, che nelle tre riprese successive non concede punti e mette a segno ben 8 strikeout su 9 eliminazioni. San Marino vince e completa la tripletta.





Il tabellone



CAMEC COLLECCHIO – SAN MARINO BASEBALL 2-5

SAN MARINO: Ferrini 3b (0/3), Celli dh (1/4), Angulo 2b (0/3), Ustariz 1b (1/3), Leonora es (1/3), Pieternella ed (1/3), Baez r (3/3), Epifano ss (2/3), Pulzetti ec (1/3).

COLLECCHIO: Daddi es (0/4), Benetti 2b (0/3), Monzon (Coffrini 1/3) ss (0/1), Pasotto ed (1/2), Calasso 3b (0/4), Gamberini dh (2/3), Mantovani ec (1/2), Lori 1b (0/2), Sorrentino r (0/3).

SAN MARINO: 120 002 0 = 5 bv 10 e 3

COLLECCHIO: 010 100 0 = 2 bv 5 e 0

LANCIATORI: Palumbo (W) rl 4, bvc 4, bb 2, so 5, pgl 1; Kourtis (S) rl 3, bvc 1, bb 2, so 8, pgl 0; Acerbi (L) rl 5, bvc 8, bb 2, so 2, pgl 5; Zotti (r) rl 2, bvc 2, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: triplo di Pieternella, doppi di Leonora, Epifano e Gamberini.