Baseball, San Marino passa a Collecchio 6-5

21:14 - 06 Agosto 2022

Gara2 è di San Marino. I Campioni d’Italia si aggiudicano per 6-5 la partita del sabato pomeriggio grazie a un inizio eccellente dell’attacco e alla tenuta nel finale. Collecchio accorcia con due homer, ma a essere decisivo, a conti fatti, è stato il fuoricampo da un punto di Jesus Ustariz al 5°. Pitcher vincente Peluso, perdente Santana, salvezza per Quattrini.



LA CRONACA. L’attacco sammarinese comincia in maniera devastante e in un quarto d’ora dall’inizio della partita, con un out a tabellone, produce cinque punti. Ferrini giudica bene i primi lanci di Santana e raggiunge la prima dopo quattro ball, dopo di lui Celli tocca un singolo e allo stesso modo c’è Angulo a colpire la valida del vantaggio: 1-0. Ustariz prosegue nel trend positivo col doppio del 2-0, mentre per Leonora c’è la volata di sacrificio che vale il 3-0. Nel box è la volta di Pieternella e nel suo turno succede di tutto. Prima l’esterno destro dei Campioni d’Italia si colpisce sul piede sul secondo lancio di Santana poi, più avanti nel conto, gira la mazza in maniera magistrale per il fuoricampo da due punti che vale il 5-0. Per la botta al piede Pieternella dovrà poi uscire e lasciare spazio a Di Fabio.

Nella parte bassa di un primo inning lunghissimo, Collecchio trova subito modo di accorciare. Il leadoff Mantovani, proprio come Ferrini, è in base dopo quattro ball. Dopo di lui c’è l’out su Benetti ma anche il fuoricampo al centro di Monzon, una legnata da due punti che vale il 2-5. L’attacco di casa prosegue riempendo le basi (doppio di Pasotto, basi ball di Di Raffaele a Calasso e Gamberini), poi però la difesa va col doppio gioco sulla rimbalzante di Trolli e chiude l’inning.

Al 2° San Marino non produce segnature nonostante due uomini in posizione punto e al 3° Collecchio si avvicina ulteriormente. Lo fa con un altro fuoricampo da due punti, il terzo della serie dopo quello di gara1 e l’homer di inizio gara2. L’autore questa volta è Andrea Pasotto, che spinge a casa anche Monzon (doppio) per il 4-5. Sale sul monte Peluso che elimina Calasso (rimbalzante su Ferrini), ma poi subisce le valide da Gamberini e Trolli. Uomini agli angoli, ma Lori subito dopo batte verso la prima e Ustariz lo elimina senza assistenza.

Scampato il pericolo, i Titani tornano a segnare al 5° col solo-homer di Jesus Ustariz per il 6-4. Sul monte Peluso traghetta bene la partita per 2.2 inning dopo i 2.1 di Di Raffaele. Al 6° è la volta di Renee Mazzocchi, che elimina velocemente Trolli, Lori e Coffrini. Al 7° lo stesso pitcher mette in base Mantovani (base ball) e Benetti (singolo), poi Monzon batte in scelta difesa e Pasotto tocca un singolo in mezzo per il quinto punto emiliano: 5-6. Pericolo, perché in seconda c’è il punto del pari e in prima quello della vittoria di Collecchio.

San Marino si affida a Gabriele Quattrini nelle inedite vesti di closer e l’abituale partente di gara2 risponde alla grande. Calasso è eliminato al piatto e sulla volata di Gamberini è pronto Pulzetti. Finisce 6-5.



Il tabellino



CAMEC COLLECCHIO – SAN MARINO BASEBALL 5-6

SAN MARINO: Ferrini 3b (1/3), Celli dh (2/4), Angulo 2b (2/4), Ustariz 1b (2/4), Leonora es (0/3), Pieternella (Di Fabio 0/1) ed (1/1), Morresi r (0/3), Epifano ss (1/3), Pulzetti ec (0/3).

COLLECCHIO: Mantovani ec (0/2), Benetti 2b (1/4), Monzon ss (2/4), Pasotto ed (3/4), Calasso 3b (1/3), Gamberini r (1/3), Trolli es (1/3), Lori dh (0/3), Coffrini 1b (0/3).

SAN MARINO: 500 010 0 = 6 bv 9 e 0

COLLECCHIO: 202 000 1 = 5 bv 9 e 0

LANCIATORI: Lu. Di Raffaele (i) rl 2.1, bvc 4, bb 3, so 2, pgl 4; Peluso (W) rl 2.2, bvc 3, bb 0, so 3, pgl 0; Mazzocchi (r) rl 1.1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 1; Quattrini (S) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Santana (L) rl 5, bvc 8, bb 2, so 3, pgl 6; Bertolini (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Dallaturca (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Pieternella (2p. al 1°), Ustariz (1p. al 5°), Monzon (2p. al 1°) e Pasotto (2p. al 3°); doppi di Angulo, Ustariz, Monzon e Pasotto.