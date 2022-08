Calcio Eccellenza, Victor San Marino ko a Fano: 4-1

Sport

Repubblica San Marino

| 21:11 - 06 Agosto 2022

Il tecnico del Victor San Marino Stefano Cassani.

E' andata in scena oggi pomeriggio nelle Marche la prima uscita stagionale del Victor San Marino: sconfitta a testa alta per 4-1 nella tana dell'Alma Juventus Fano, squadra militante in serie D. Del neo acquisto Malo il gol della bandiera per il Victor San Marino nel primo tempo sul risultato parziale di 2-0.

Il prossimo test del club sammarinese, al suo secondo anno in Eccellenza e secodo classificato nel girone emiliano-romagnolo C la scorsa stagione, sarà un triangolare con la Vis Pesaro (serie C) e lo United Riccione (neopromosso in serie D): si terrà mercoledì 10 agosto alle ore 19 allo stadio comunale "Carlo Brigo" di Morciano di Romagna (Rimini).