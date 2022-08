Bellaria, la discoteca è in mare: grande successo per Dream Boat

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:20 - 06 Agosto 2022

Dream Boat (foto LP).



Dopo il successo della scorsa estate con la “Flower Boat”, sono tornate anche per la stagione 2022 le uscite del sabato pomeriggio con aperitivi itineranti e dj set a bordo della motonave Super Tayfun, quest’anno rinominata “Dream Boat”, in linea con il claim dell’estate bellariese: “Dream Bim”.



La prima uscita è avvenuta durante il weekend della Notte Rosa, sabato 2 luglio, proseguendo come appuntamento fisso tutti i sabati pomeriggio. Fino al 3 settembre la motonave più cool e divertente della costa salperà dal porto canale (lato Bellaria) alle ore 16.00, con imbarco alle 15.45 - per un tour lungo le spiagge di Bellaria Igea Marina insieme alla musica dei dj che si alterneranno alla consolle, l’animazione del Vocalist e un gustoso aperitivo a base di cocktail e pesce fritto. Il pomeriggio è scandito da tanta buona musica e divertimento con tappa nei tre pontili della città collegati alla spiaggia, lungo i quali si esibiranno ballerini e ballerine facendo divertire tutti i partecipanti a bordo ed i turisti che, dai loro lettini e ombrelloni, potranno tuffarsi in acqua per ballare creando così l’unica discoteca al mondo dove si balla immersi nell’acqua del mare.



Ad ogni attracco della nave sui pontili partiranno i balli sulle note di una canzone di Raffaella Carrà: un omaggio voluto dall’Amministrazione Comunale per onorare il periodo in cui la “Lella Nazionale” ha vissuto a Bellaria Igea Marina. Durante ognuna delle tre soste vengono scelti dalla spiaggia un ragazzo ed una ragazza per ballare il Tuca Tuca insieme al corpo di ballo della Dream Boat; a loro il Capitano offrirà in premio un aperitivo.



Per finire il momento festaiolo, scatta come sempre il trenino che ricorda molto il Capodanno mentre i saluti, sulle note di Y.M.C.A. dei Village People, coinvolgono tutta la spiaggia che diventa un enorme palcoscenico: una coreografia da non perdere. "Ormai la Dream Boat è diventato un cult per le nostre spiagge,- spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - le persone attendono in acqua l’arrivo della motonave per ballare, sulla battigia si crea un muro umano per seguire l’evento. Un tipo di animazione per le spiagge unico, la voce si sta già diffondendo anche nei media nazionali dove abbiamo già rilasciato interviste. Il vero scopo dell’iniziativa è proprio creare un evento mediatico ed animare la spiaggia, poi secondariamente la possibilità di divertirsi salendo a bordo".



Dalla Fondazione consigliano si prenotare, specialmente per sabato 13 agosto, essendo i posti limitati a 150 e quasi in esaurimento, per informazioni e biglietti, contattare Fondazione Verdeblu a eventi@fondazioneverdeblu.org / 0541 346808 (uffici aperti da lunedì al venerdì ore 9.00/17.00).