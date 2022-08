La fiaba di Peter Pan incanta, 6mila spettatori in piazza Malatesta

Attualità

Rimini

| 13:35 - 06 Agosto 2022



Successo di pubblico per lo spettacolo all'aperto 'Peter Pan e i giardini di Kensington' di Monica Mainone. Inaugurato lo scorso 29 luglio con repliche fino a ferragosto, all'appuntamento di venerdì hanno partecipato circa seimila spettatori che in piazza Malatesta hanno assistito alle coreografie danzanti e agli show luminosi che coinvolgono monumenti della città. Nella stessa serata oltre mille persone hanno varcato la soglia dei prospicenti Fellini Museum e Part. Numeri che sono "la dimostrazione che la via da percorrere con convinzione in futuro è questa: eventi unici, che si alimentano dello scenario in cui si svolgono e ne amplificano la suggestione e la portata", afferma il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.