Rimini, prosegue la rassegna cinematografica alla Corte degli Agostiniani

Eventi

Rimini

| 13:14 - 06 Agosto 2022



Prosegue la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del Comune di Rimini alla Corte degli Agostiniani che popone fino al 23 agosto il suo programma di titoli, selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della scena europea e internazionale.



Da non perdere il biopic "Gli Stati Uniti contro Billie Holiday" di Lee Daniels (7 agosto) e "Paris, 13arr" di Jacques Audiard (17 agosto), un film intenso e autentico in cui il regista non rinuncia a raccontare la durezza della vita. E poi ancora la programmazione di agosto prosegue lunedì 8 agosto con "Il capo perfetto", di Fernando Leòn de Aranoa, martedì 9 agosto con "Nowhere Special", di Umberto Pasolini, mercoledì 10 agosto con "Tre piani", di Nanni Moretti, venerdì 19 agosto con "La figlia oscura", di Maggie Gyllenhaal, sabato 20 agosto "Finale a sorpresa", di Mariano Cohn e Gastòn Duprat.



Le tre serate conclusive, nell'ambito del Meeting per l'amicizia dei popoli, vedranno sugli schermi degli Agostiniani domenica 21 agosto "Marylin ha gli occhi neri" di Simone Godano, lunedì 22 agosto "La sorpresa" di Otello Cenci e martedì 23 agosto "Ariaferma", di Leonardo Di Costanzo.



Inizio proiezioni ore 21.30, apertura cassa ore 20.30.