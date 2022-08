Basket B femminile, Happy Rimini targata ancora Ren-Auto Piraccini

Sport

Rimini

| 12:55 - 06 Agosto 2022

Rimini Happy Basket è lieta di annunciare che Ren-Auto Piraccini sarà il main sponsor della società anche per la stagione sportiva 2022/2023.

Una partnership consolidata che va ben oltre i confini della semplice sponsorizzazione, dal momento che la famiglia Piraccini è coinvolta e partecipe nell’attività sportiva che va dal minibasket alla prima squadra.

"E’ un momento difficile e di trasformazione nel nostro comparto, ma affrontiamo la sfida guardando al futuro – spiega Giovanni Piraccini -: per noi è importante dare un segno di continuità per il lavoro svolto in questi anni ed un sostegno alle ragazze e alle loro famiglie. Ci è sempre piaciuto lo spirito che alimenta Happy Basket, una bella realtà che, come noi, crede nel valore dell’impegno sportivo e sociale. Al di là dei risultati quello che ci piace sono la passione e la determinazione con cui viene affrontata ogni sfida, gli stessi obiettivi che noi ci prefiggiamo come azienda".

Non nasconde la propria soddisfazione il presidente Piomboni: "Pur sapendo che questa è una famiglia speciale, l'entusiasmo con cui anno dopo anno Ren-Auto sceglie di sposare il progetto di Happy Basket ci riempi di orgoglio: da qui cominceremo a pianificare con la dirigenza e con lo staff tecnico il prossimo futuro sportivo. Incontrare persone dello spessore della famiglia Piraccini, che anche in tempi non facili ci danno un sostegno dimostrando di credere nel nostro lavoro, è la soddisfazione più grande, un abbraccio che ci conforta".