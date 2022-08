Volley C, Riccione: Luca Semprini è la quarta conferma

Sport

12:51 - 06 Agosto 2022

Luca Semprini è la quarta conferma della Prime Cleaning Riccione Volley per la stagione 2022/23. Centrale classe '95 disputerà la sua seconda stagione consecutiva con i colori di Riccione nel campionato regionale di serie CM. In panchina Luca si ritroverà per la prima volta come coach Claudio Botteghi.

Entusiasta Semprini è pronto a ripagare sul campo la fiducia del coach riposta nei suoi confronti.

Queste le parole di Luca: "Ringrazio la società per la conferma, anche per me giocare nella prima squadra della mia città e dove sono cresciuto fin dalle giovanili è grande motivo d'orgoglio. Sono contento di avere Claudio come allenatore, dopo anni di “rivalità” sotto rete ora non vedo l'ora di ripagargli sul campo la fiducia riposta nei miei confronti per la riconferma. Per quanto riguarda la squadra abbiamo creato un bel gruppo fuori e dentro il campo e sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni quest'anno".