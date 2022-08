Baseball, San Marino esulta: Collecchio ko 5-2

Sport

| 12:45 - 06 Agosto 2022

Il lanciatore Quevedo.



Il San Marino Baseball vince gara1 con Collecchio per 5-2, con match risoltosi coi tre punti nella parte bassa del 6° inning dopo il pari sul 2-2 arrivato col fuoricampo di Gamberini. Il vincente è Rienzo, perdente Maduro. Quattro le valide sammarinesi, una per Collecchio.



LA CRONACA. San Marino spreca al 1° con prima e seconda occupata (battuta in doppio gioco) e anche al terzo con le basi piene. Al 4° però passa. Con un uomo in base e due out, la prima valida dell’incontro è anche quella che decreta il vantaggio sammarinese: singolo di Epifano e 1-0 a tabellone. Subito dopo nel box c’è Luca Pulzetti, che batte una rimbalzante insidiosa a sinistra sulla quale c’è un’assistenza imprecisa in prima: errore di tiro e San Marino che va a segnare il 2-0.

Sul monte intanto Quevedo è perfetto. Per lui nessun arrivo in base concesso per quattro riprese e due terzi. Poi il turno di Benetti, che finisce con una base ball, e soprattutto, subito dopo, il lungo fuoricampo al centro di Gamberini. In un attimo Collecchio mette a segno la prima valida della partita (sarà poi l’unica) e sigla anche il pareggio: 2-2. Quevedo chiude poi l’inning ed esce dopo un’eliminazione al 6° con un bilancio eccellente: una valida concessa, una base ball e ben 11 strikeout. Entra Rienzo, che concede una base ma poi chiude in scioltezza.

Nella parte bassa della stessa ripresa i padroni di casa costruiscono la vittoria. La base ball in apertura a Leonora costa il cambio al partente Maduro. Entra Ruiz, con Pieternella che esegue il bunt e soprattutto Morresi che va col doppio a sinistra che vuol dire 3-2. Epifano è eliminato al piatto e subito dopo Pulzetti tiene viva la ripresa con un gran triplo a destra che porta a casa il quarto punto: 4-2. Sulle ali dell’entusiasmo arriva anche il doppio di Ferrini del 5-2 e dunque un vantaggio piuttosto consistente. Al 7° Rienzo chiude senza punti subiti, San Marino vince gara1 col punteggio di 5-2.



Il tabellino



SAN MARINO BASEBALL – CAMEC COLLECCHIO 5-2

COLLECCHIO: Mantovani ec (0/3), Daddi dh (0/2), Monzon ss (0/3), Pasotto ed (0/3), Calasso 3b (0/3), Benetti 2b (0/1), Gamberini 1b (1/3), Melegari es (0/2), Sorrentino r (0/2).

SAN MARINO: Ferrini 3b (1/4), Celli dh (0/1), Angulo 2b (0/1), Ustariz 1b (0/3), Leonora es (0/1), Pieternella ed (0/2), Morresi r (1/3), Epifano ss (1/3), Di Fabio (Pulzetti 1/2) ec (0/0).

COLLECCHIO: 000 020 0 = 2 bv 1 e 1

SAN MARINO: 000 203 X = 5 bv 4 e 0

LANCIATORI: Maduro (L) rl 5, bvc 1, bb 7, so 2, pgl 2; Ruiz (r) rl 1, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 2; Quevedo (i) rl 5.1, bvc 1, bb 1, so 11, pgl 2; Rienzo (W) rl 1.2, bvc 0, bb 2, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Gamberini (2p. al 5°); triplo di Pulzetti; doppi di Ferrini e Morresi.