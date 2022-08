Novafeltria, Ciccioni nuovo responsabile pro tempore della Lega

Attualità

Novafeltria

| 12:38 - 06 Agosto 2022

Loriano Ciccioni.



Da ieri (venerdì 5 agosto) Loriano Ciccioni è il nuovo responsabile pro tempore della sezione di Novafeltria della Lega, in attesa del prossimo congresso. Ciccioni è il successore di Morena Toni, che la responsabile provinciale della Lega di Rimini, Elena Raffaelli, ringrazia "per l'ottimo lavoro svolto con grande professionalità e spirito di servizio".



Agli auguri e ai ringraziamenti a Ciccioni e Toni si è unito, nell'incontro tenutosi a Novafeltria, il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha partecipato alla riunione in videocollegamento.