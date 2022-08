Rimini Calcio, ecco il terzino destro: Tofanari ex Ancona

Sport

Rimini

| 12:20 - 06 Agosto 2022

Tofanari con la maglia dell'Ancona.



Il ds Maniero lo aveva anticipato nell'intervista rilasciata ad altarimini.it: la priorità era il terzino destro. Dopo pochi giorni il Rimini ha concluso l'acquisto di Niccolò Tofanari, classe 1998, in arrivo dall'Ancona. Si è svincolato dalla squadra dorica a fine giugno e ha firmato un accordo biennale con il Rimini.

Originario di Firenze, Tofanari ha militato nelle giovanili della Fiorentina, della Roma e del Torino. Ha totalizzato 2 presenze in serie B con l'Ascoli e 129 in C, nell'ultima stagione ha militato nell'Ancona. Maniero aveva già pescato in casa dorica, ingaggiando Delcarro e Sereni.