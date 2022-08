Cronaca

Rimini

| 12:20 - 06 Agosto 2022

L'incidente sulla Marecchiese.

Non ce l’ha fatta il 39enne che questa notte, intorno alle 5, si è schiantato in moto sulla Marecchiese (QUI la notizia). L’uomo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena viste le sue gravi condizioni. L’impatto, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti, è accaduto a Vergiano, nei pressi del Borgo dei Ciliegi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica e, per il rilievi del sinistro, la polizia municipale di Rimini.