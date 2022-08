Cronaca

Rimini

| 09:06 - 06 Agosto 2022

Foto di repertorio.

Un uomo di 39 anni è stato trasferito in ospedale a Cesena dopo un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 5, a Vergiano presso il Borgo dei Ciliegi, lungo la Marecchiese. Il trentanovenne, per cause ancora in fase di accertamento, è stato sbalzato di sella, piombando sull’asfalto. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto serie. Stabilizzato, è stato poi trasportato in codice rosso al "Bufalini".