Ancora sangue sulle strade: tre morti e tre feriti. Gravissimo incidente

08:44 - 06 Agosto 2022

Le vittime dell’incidente stradale avvenuto questa notte a Pinarella di Cervia , in via Bollana all’incrocio con via Garaffona sono due donne di 62 e 52 anni e un uomo 39enne. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli: una Fiat Panda, uno scooterone e una Mercedes A180. L’impatto tra i mezzi, avvenuto per cause ancora non chiare, è stato devastante. Ferite anche tre donne di 24, 25 e 55 anni portate al Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Cervia, che dovrà chiarire i motivi della tragedia.