Perde il controllo e si schianta contro un cassonetto: ferito 41enne

Cronaca

Novafeltria

| 08:22 - 06 Agosto 2022

Lo scooter dopo l'incidente.

Incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato (5-6 agosto) sulla strada Marecchiese, in località Ponte Baffoni a Novafeltria. Quindici minuti dopo mezzanotte, un 41enne residente a Pennabilli viaggiava in direzione casa, in sella a uno scooter di grossa cilindrata, quando ha perso il controllo del mezzo. Ha centrato violentemente un cassonetto dell'immondizia a bordo strada, prima del ponte, abbattendo anche un segnale stradale. Il 40enne è stato ricoverato in ospedale a Bologna, con l'eliambulanza, in codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Novafeltria.