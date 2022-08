Tanti big del podismo si sfidano alle 7 Borgate Macianesi, nel ricordo di Giacomo Rossi

Sport

Pennabilli

| 20:47 - 05 Agosto 2022

Un momento di una precedente edizione delle 7 Borgate Macianesi.



Una bella giornata di festa, dedicata allo sport, nel verde dell'Alta Valmarecchia: un appuntamento, quello di Maciano, che nel cuore dell'estate richiama sempre numerosi appassionati. Domenica (7 agosto) è in programma la 25esima edizione delle 7 Borgate Macianesi, organizzata dal Maciano Team Runners.



Da due anni la manifestazione è anche memorial Giacomo Rossi, ragazzo di grande talento, non solo nel podismo, il cui ricordo è ancora vivo nel cuore di tanti amici: tra loro, quelli del suo team, l'Atletica Alba, che saranno presenti al via. in programma alle 18. Al momento sono 130 i pre-iscritti, ma le iscrizioni riapriranno domenica.



In gara atleti di punta quali Ismail El Haissoufi, Matteo Lucchese, Rudy Magagnoli, Luca Benini, l'atleta di casa Giuseppe Marini. Tra le donne Gloria Barale difenderà il titolo, tra le favorite anche Ana Nanu e Federica Moroni.



Domenica non solo lo spettacolo delle 7 Borgate Macianesi: alle 8.30 torna l'escursione panoramica e alle 16.30 al via le corse dei bambini, non agonistiche. Al termine, la Festa delle Allegre Borgate sarà animata dalla musica dell'orchestra Mirco Gramellini e da stand gastronomici.



ric. gia.