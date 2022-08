Tennis, Francesco Forli in finale nel trofeo ITF di Bolzano

Sport

Repubblica San Marino

| 18:58 - 05 Agosto 2022

Francesco Forti.

Francesco Forti recita un ruolo di assoluto protagonista allo “Sparkasse Alperia Trophy”, Future ITF dotato di un montepremi di 25mila dollari che si conclude sabato sui campi in terra battuta del Tennis Club Bolzano.

Il 23enne di Cesenatico, fresca new entry nel gruppo di agonisti di alto livello seguiti della Galimberti Tennis Academy, nel capoluogo altoatesino ha infatti raggiunto la finale in singolare e si è aggiudicato il titolo in doppio.

Dopo aver sconfitto 63 64 all’esordio il portoghese Vale Duarte, 61 63 al 2° turno l’emiliano Federico Marchetti, proveniente dalle qualificazioni, e aver eliminato nei quarti con il punteggio di 76(4) 36 64 il russo Ivan Gakhov, primo favorito del tabellone, il giocatore romagnolo, sesta testa di serie, in semifinale ha sconfitto 63 62 Stefano Napolitano, portando a nove match la striscia di successi consecutivi (in precedenza aveva conquistato il titolo nell’ITF di Gubbio). Forti, seguito in questo torneo proprio da Giorgio Galimberti a segnare ufficialmente l’inizio della collaborazione con l’Academy che ha sede nel nuovo Queen’s Club di Cattolica, nell’atto conclusivo del torneo affronta lo statunitense Christian Langmo, n.5 del seeding.

Intanto il tennista romagnolo ha già festeggiato il trofeo in doppio a Bolzano. Forti e Filippo Romano, in gara con una wild card, dopo aver sbarrato la strada in semifinale (62 75 lo score) a Federico Arnaboldi e Giovanni Oradini, coppia terza favorita del tabellone, hanno completato il loro percorso netto superando 76(4) 63 Andrea Picchione e Federico Bertuccioli, anch’essi allievi della Galimberti Tennis Academy, che si erano qualificati per la finale imponendosi in rimonta, per 36 63 10-5, su Gabriele Bosio e Filippo Speziali.