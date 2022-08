Riccione, discussione fuori dal locale degenera in maxi rissa: coinvolti anche minori

Cronaca

Riccione

17:21 - 05 Agosto 2022



Una rissa da saloon è scoppiata all'alba di mercoledì (3 agosto) in viale Umbria a Riccione: il bilancio parla di undici denunciati, tra ragazzi e ragazze, compresi cinque minori. Tra loro, in tre hanno fatto ricorso alle cure mediche. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due gruppi si sono affrontati a muso duro all'uscita di un locale: una discussione iniziata per qualche sguardo o qualche parola di troppo che è degenerata in rissa. I residenti in zona hanno allertato i Carabinieri, intervenuti a riportare la calma.