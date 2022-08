Attualità

Rimini

| 16:13 - 05 Agosto 2022

Bollettino Covid 5 agosto 2022.



In Provincia di Rimini si registrano 298 nuovi contagi al Sars-Cov-2. Una settimana fa erano stati 452. Tornano 6 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1), deceduta una 95enne.



In regione 15 decessi, età media 92 anni, 3224 i nuovi positivi. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 43 (nessun nuovo ingresso nel reparto), mentre i positivi al virus negli altri reparti scendono a 1505 (-73).