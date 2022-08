Miniera in festa: tornano le celebrazioni dei Minatori di Perticara

Eventi

Perticara

05 Agosto 2022

Foto da Riviera di Rimini.

Dopo due anni di stop forzato causa Covid-19 anche Miniera di Perticara torna a far festa: sabato 6 e domenica 7 agosto tornano le tradizionali antiche feste del Villaggio dei Minatori. Il tutto grazie all'impegno ed al lavoro dell'Associazione "Minatori di Miniera", che finalmente vuole tornare a dare un segnale di normalità a tutta la comunità dell'Alta Valmarecchia.



Si comincia la mattina di sabato 6 agosto a partire dalle ore 9:00 con l'escursione "Sulle orme dei minatori". Alle 20 la Santa Messa in onore della Madonna nella chiesa di S.Barbara, con processione accompagnata dalla banda musicale "Minatori di Perticara", che poi si esibirà in concerto in piazza dalle 21:30.



Una nuova location invece per la serata di domenica 7 agosto che vedrà riunita tutta la comunità di Perticara nell'area adiacente allo Stadio "Valsecchi" a Miniera. Apertura degli stand dalle 17 per poi dar spazio alla grande musica: in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Augusto Daolio, leader storico dei Nomadi, si esibirà alle 21:30 la band tributo ufficiale italiana del gruppo emiliano, i riminesi "Gli Aironi".

Prima di loro apriranno la serata il gruppo Rap/Hip hop "Articolo 4", duo locale molto apprezzato tra i giovani.

Un altro degli appuntamenti storici della vallata che torna al format orginario e che vuole scacciare i brutti momenti passati tornando finalmente a far festa tutti insieme.