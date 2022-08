Rimini Calcio, Primavera 4: le avversarie dei biancorossi

Sport

Rimini

| 13:45 - 05 Agosto 2022

Ecco il girone del Rimini Primavera 4 stagione 2022-2023





GIRONE A - (13 squadre)



Arzignano Valchiampo, Mantova, Novara, Pergolettese, Pontedera, Pro Patria, Rimini, Sangiuliano, San Marino Academy, Torres, Trento, Triestina, Virtus Verona.





REGULAR SEASON



Inizio Campionato: 24 Settembre 2022



Soste Campionato: dal 24 Dicembre 2022 al 7 Gennaio 2023 (compresi); 18 Marzo 2023.



Termine Campionato: 15 Aprile 2023



PLAY OFF



Primo Turno Fase Play Off Del Girone



Gara di andata:22 Aprile 2023



Gara di ritorno 29 Aprile 2023



Secondo Turno Fase Play Off Del Girone



Gara di andata 06 Maggio 2023



Gara di ritorno 13 Maggio 2023



Finali



Gara di andata 20 Maggio 2023



Gara di ritorno 27 Maggio 2023