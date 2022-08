Cattolica, più fondi per aumentare le ore nei centri estivi per bambini affetti da disabilità

Attualità

| 12:53 - 05 Agosto 2022

L'assessore Federico Vaccarini.



Il comune di Cattolica aumenta le risorse per garantire più ore, nei centri estivi, ai bambini con disabilità. Le ore salgono dalle 2923 del 2021 alle 3346 al 2022, mentre le risorse sono aumentate di 9000 euro, per un totale di 74.000 euro.



"I centri estivi – spiega l’assessore alle politiche giovanili e all’istruzione Federico Vaccarini – oltre ad essere di supporto per le famiglie che d’estate lavorano si connotano per una profonda valenza educativa nei confronti delle bambine e dei bambini. Quest'anno, inoltre, un particolare impegno è stato assunto nei confronti delle famiglie con minori che necessitano del servizio di sostegno educativo al fine di poter garantire un servizio inclusivo di qualità".



Vaccarini evidenzia che il sostegno alle situazioni di fragilità sia "un investimento per il futuro della comunità" e che l'amministrazione ha deciso di intraprendere un percorso finalizzato a "rispondere in maniera sempre più compiuta alle esigenze educative di minori con disabilità". Percorso che riguarda anche il prossimo anno scolastico, con un ampio riconoscimento delle ore di sostegno educativo e l'introduzione "dell'innovativa figura dell’educatore di plesso così da garantire un supporto educativo sempre più rispondente alle reali esigenze di alunne e alunni con bisogni educativi speciali".