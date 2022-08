Violenza donne, dalla regione 96.000 euro per sostenere il centro Rompi il silenzio

Attualità

Rimini

| 12:38 - 05 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Sostenere le donne che subiscono violenza fornendo loro un servizio di prima accoglienza, sostegno economico, legale e psicologico, accompagnando i loro percorsi di autonomia e sostenendole in quello che è per tutte un momento di grave difficoltà.

Sono questi, insieme allo sviluppo della rete territoriale di contrasto alla violenza di genere, i principali obbiettivi dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Per sviluppare e potenziare la loro attività, il comune di Rimini potrà contare per il 2022 anche su un contributo di 96 mila euro messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. La somma sarà assegnata al centro antiviolenza "Rompi il silenzio" a cui, tramite istruttoria pubblica, il comune di Rimini ha affidato la gestione del centro antiviolenza e delle case rifugio.



Nei suoi circa 14 anni di attività "Rompi il silenzio" ha sostenuto nel percorso di uscita dalla violenza poco meno di 3000 donne, e nei primi 7 mesi del 2022 ha già seguito 210 donne in prima accoglienza, numero di poco inferiore a quello di tutte le donne accolte nell’intero 2021, che subiscono violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica. Nel comune di Rimini, in convenzione con l’amministrazione, gestisce il centro antiviolenza comunale e sette strutture di ospitalità in protezione, oltre a collaborare con la Casa delle donne nell’offrire servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica alle donne della città. Il centro antiviolenza opera a sostegno di donne che subiscono violenza e si occupa di fornire loro un servizio di prima accoglienza, sostegno economico e legale e accompagnamento nei loro percorsi di autonomia sostenendole in quello che è per tutte un momento di grave difficoltà. In Emilia-Romagna esistono 22 centri anti violenza, 44 case rifugio e 16 centri ascolto maltrattanti.