Investite dal treno, le parole della famiglia: 'Grazie per la vicinanza del dolore'

| 12:33 - 05 Agosto 2022

Foto Ansa.



"Grazie a tutti, a tutte le istituzioni, alla Chiesa e e alla comunità. Grazie a tutti coloro che con tutta la dolcezza ci stanno facendo sentire la vicinanza in questo momento di immenso dolore". È il messaggio della famiglia di Giulia e Alessia Pisano, letto al termine del funerale nella chiesa della Madonna del Buon consiglio a Castenaso (Bologna), il paese dove vivevano le due sorelle di 17 e 15 anni investite da un treno in stazione a Riccione. Il messaggio è stato letto da un sacerdote, don Francesco Vecchi. Al termine della cerimonia, lungo applauso da parte delle tante persone presenti in una chiesa gremita. Quando i feretri sono stati portati all'esterno, sono stati lanciati in aria palloncini bianchi a forma di cuore.