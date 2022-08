Pallinari in azione sul lungomare, 12 identificati dai Carabinieri di Rimini

Cronaca

Il materiale sequestro.

Controlli contro i "pallinari" da parte dei Carabinieri di Rimini. I militari giovedì hanno pattugliato viale Regina Elena e Viale Vespucci anche in borghese. Sono stati individuati vari gruppi che si dedicavano al gioco delle tre "campanelle". Complessivamente sono 12 le persone, italiane e straniere, identificate e multate dai Carabinieri. Tutto il materiale usato per imbastire il raggiro è stato sequestrato. Oltre a campanelle e banchetti di legno, anche il denaro è stato sottratto ai pallinari.

Durante i controlli è stato identificato uno straniero 53enne che aveva a suo carico un provvedimento di allontanamento da Rimini da luglio del 2021. E' stato denunciato.



"I servizi di prevenzione e controllo del territorio" si legge nella nota dell'Arma "volti ad aumentare l’effettiva sicurezza urbana ed il decoro delle zone di maggior presenza turistica, continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni, intensificandosi in previsione del prossimo ferragosto."