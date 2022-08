Verucchio Calici: un gustoso weekend tra 16 prestigiose cantine

Eventi

Verucchio

| 11:53 - 05 Agosto 2022

Alcuni scatti dalla scorsa edizione - foto Alessia Bocchini.

All’ombra della Rocca Malatestiana si tornano a levare i calici al cielo in piena libertà e per brindare a un’edizione nuovamente senza limitazioni anti Covid, Verucchio Calici 2022 cala il tris: l’appuntamento si protrarrà infatti per la prima volta per l’intero week end, nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto. Sono 16 le cantine in cui si avrà la possibilità di degustare una selezione di vini di qualità nei crocicchi più affascinanti del centro storico. Vini che strizzano l’occhio al territorio e riannodano i fili con la millenaria storia della cittadina.



“Con una serie di accorgimenti e adeguamenti allo status quo, siamo riusciti a portare avanti quella che è oramai una tradizione dell’estate verucchiese anche nei due anni segnati da stringenti prescrizioni anti contagio, abbiamo voluto celebrare il ritorno a un Verucchio Calici nel suo format originale con una terza giornata di evento e di festa. La manifestazione si sposa perfettamente con un borgo costellato di tipicità e bellezza come il nostro e attendiamo le migliaia di fedelissimi con un cuore del centro storico ancor più accogliente e riqualificato e ringraziamo G.M Eventi e Cooperativa Atlantide per questo nuovo fine settimana all’insegna della grande convivialità dopo un XXXVIII Verucchio Festival da ricordare per l’alta qualità e i numeri record” commenta l’assessora alla cultura Linda Piva.





Aree tematiche con cantine e spettacoli



L’evento si articolerà in quattro aree tematiche, dove sarà possibile sbizzarrirsi fra vini, musica e buon cibo grazie al kit degustazione delle tipicità di alcune delle attività enogastronomiche del capoluogo (la bottega La Madia, Kiss my Piada, Mastin Vecchio e la Bottega della Flavia), un maestro dell’Asado come Osteria Argentina e lo street food di Per la Polpetta e de Il Veliero. La manifestazione abbraccerà infatti Piazza Malatesta che torna il cuore dell’evento, Piazza Battaglini, Piazzale ex Macello e la Rocca Malatestiana, che diventerà il castello delle bollicine fra champagne francesi e prosecchi del nord Italia ad accompagnare il pesce fritto de Il Veliero con una colonna sonora di musica jazz.





Le cantine



Saranno come detto 16 i produttori protagonisti. In ordine sparso Nero del Bufalo, Flenghi, San Rocco, Franco Galli, Società Agricola Bersi Serlini, Vanzini, Terre di Montebelli, Pezzalunga Vigneti, Podere Santa Pazienza, Pettyrosso, Palazzo Astolfi, Guerra Azienda Agricola, Madonna Delle Vittorie, Maxime Blin, Ca’Perdicchi e Case Marcosanti,





Musica maestri!



Ogni serata sarà poi completata da un menu fatto di musica dal vivo e spettacoli: nelle tre serate sarà all’opera nelle aree tematiche e nei vari crocicchi anche la nutrita squadra dei gruppi o dei cantanti solisti. Ad animare Verucchio Calici 2022 saranno infatti Mariapia Gobbi & Swing Trio, Nu Jazz Quartet e Trio Azul, Simone Antoniacci, Nicoletta Bassetti e Taxi Mom, I Cluedo, il dj set con spettacolo brasiliano, Liberi di sognare (tributo a Vasco Rossi), Lorenzo Semprini, Gli Strimpellatrin Bonci per Vastago e Matteo Jpj.





Tutte le info: navette da Villa Verucchio



Per agevolare l’accesso ed evitare che ci si ammassi agli ingressi, è stato istituito uno speciale servizio navetta gratuito: la partenza è fissata dal piazzale delle palestre sulla Marecchiese a Villa Verucchio e si susseguiranno corse continuative dalle 19.30 alle 24.

Nel capoluogo il pubblico in auto sarà invece dirottato nel vari parcheggi, con il campo sportivo del Passerello ad aggiungersi a quelli canonici.



Sarà possibile acquistare un kit composto da calice, tasca e quattro degustazioni al costo di 15 euro (con 7 ticket il kit sale a 20 euro), cui si potrà abbinare il kit degustazione dei ristorante o degli street food a 10 euro.



Per ogni info e per prenotare: 338-8276102 o gm.consultingsrls@gmail.com. oppure Rocca di Verucchio allo 0541-670280 e roccaverucchio@atlantide.net