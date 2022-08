Giorgia e Marco: matrimonio sulla spiaggia di Torre Pedrera

Turismo

Rimini

| 11:08 - 05 Agosto 2022

Il matrimonio in spiaggia.

La spiaggia di Torre Pedrera ancora una volta scenario di momenti lieti. Giorgia e Marco conoscono da anni il piccolo borgo marinaro in particolare Giorgia che ci viene almeno una volta all'anno prima con i genitori (la mamma è stata premiata dal Comitato Turistico di Torre Pedrera come turista fedele proprio lo scorso giugno per i suoi 40 anni sulla nostra riviera) ed ora con la famiglia e amici. Tanto l'amore della coppia per Torre Pedrera che hanno voluto coronare il loro percorso d'amore proprio sulla spiaggia (con il rito della sabbia).

"La cultura turistica romagnola" commenta il comitato turistico "che ha fatto scuola in tutto il mondo si è ulteriormente evoluta far divertire ed emozionare i nostri ospiti che si ricorderanno della loro vacanze in riviera romagnola per sempre. Torre Pedrera non è solo una splendida cornice d'amore è casa è famiglia ed ora sempre più wedding destination."