Sfruttamento lavorativo, rete riminese di associazioni promuove campagna di informazione

| 10:39 - 05 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

In questi giorni si commemora l'anniversario della morte di braccianti agricoli stranieri avvenuta a Foggia il 4 e 6 agosto 2018, che vide tra le vittime Ebere Ujunwa (Nigeria, 21 anni), Bafode Camara (Guinea, 22 anni), Romanus Mbeke (Nigeria, 28 anni) tre ragazzi che vivevano a Rimini.

La rete Oltre La Strada – Diagrammi Nord – Sipla Nord - Ass. Rumori Sinistri ODV promuove una campagna di informazione multilingue con manifesti e materiali on line online pubblicizzerà su tutto il territorio provinciale i riferimenti telefonici a cui i lavoratori potranno rivolgersi per chiedere aiuto in caso di sfruttamento lavorativo.



“Si tratta di una delle prime iniziative congiunte programmate dalla rete territoriale” dicono gli organizzatori “tra i partner del progetto Oltre La Strada (Progetto territoriale contro la tratta e lo sfruttamento lavorativo, afferente all'omonimo progetto della Regione Emilia-Romagna di cui è attuatore il Comune di Rimini e gestore il Consorzio Mosaico), del progetto FAMI DIAGRAMMI Nord (Consorzio Nova - capofila del progetto, Flai Cgil, OIM, Terra!, ADIR, AGCI) e SIPLA Nord (CIDAS Cooperativa sociale) in collaborazione con l'Associazione Rumori Sinistri. L’obiettivo è quello di supportare i lavoratori e le lavoratrici e allargare la rete stessa, estendendo la partecipazione ad altri soggetti, istituzionali e non, puntando anche al coinvolgimento di imprese e aziende virtuose.”