Farmacie online, quali prodotti possono vendere?

Attualità

Nazionale

| 08:02 - 22 Agosto 2022

Da alcuni anni, e in particolare in conseguenza della pandemia da Covid-19, le abitudini dei consumatori sono state particolarmente influenzate dall'ascesa dell’e-commerce. Oggi è infatti possibile acquistare online beni di consumo di vario genere, dai prodotti informatici e tecnologici a quelli di cosmesi, ai quali si aggiungono libri, capi di abbigliamento e, da qualche anno, anche farmaci senza obbligo di prescrizione. Dal 2016, infatti, in Italia è stata introdotta la possibilità di acquistarli online presso le farmacie digitali autorizzate dal Ministero della Salute.





Cosa sono le farmacie online



I prodotti acquistabili tramite le farmacie online

antistaminici;

collirio;

antiacidi;

digestivi;

anti diarrea;

antiacne;

antimicotici;

insetticidi;

antisettici per somministrazione orale;

disinfettanti;

prodotti per uso topico;

farmaci per il mal di testa;

formulazioni per febbre e raffreddore (mucolitici, decongestionanti e simili);

lassativi.

apparecchi medicali (termometri, sfigmomanometri, aerosol e simili);

(termometri, sfigmomanometri, aerosol e simili); prodotti di cosmesi e per la cura di corpo e capelli (creme, lozioni, balsami, capsule, gel, shampoo e affini);

e per la cura di corpo e capelli (creme, lozioni, balsami, capsule, gel, shampoo e affini); tisane e infusi naturali;

e infusi naturali; prodotti per l’igiene intima e l’igiene orale;

e l’igiene orale; prodotti di erboristeria e fitoterapici;

farmaci antiparassitari per cani e gatti ;

; cibo per animali ;

; prodotti per la cura e l’igiene degli animali domestici.

Laè stata introdotta in Italia dal, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2011/62/UE, mentre le procedure di richiesta di autorizzazione e le modalità di vendita online sono state specificate dalle circolari del Ministero della Salute del gennaio e del maggio 2016.Le farmacie online sono, dunque,, sia i SOP (farmaci senza obbligo di prescrizione) che gli OTC (acronimo di “Over The Counter”).Al fine di garantire la piena conformità del prodotto e l’affidabilità del venditore, il decreto del Direttore Generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015 ha introdotto l'obbligo per le farmacie online che operano sul territorio italiano di inserire in ogni pagina del proprio e-commerce il Logo Identificativo Commerciale, noto anche come ‘logo comune’. Il simbolo è una croce bianca su campo verde, contenente un collegamento ipertestuale che approda sul sito ufficiale del Ministero della Salute.Le farmacie online, pur nascendo come ‘appendici’ digitali di quelle fisiche, consentono di acquistare una gamma di prodotti estremamente ampia e diversificata. Tra questi, ad esempio, vi sono anche i prodotti veterinari online , com’è possibile constatare sfogliando il catalogo digitale dell’e-commerce diL’offerta di una farmacia digitale, in genere, non prescinde - come accennato - dai, sia SOP che OTC. In questa categoria rientrano i cosiddetti “” ossia quelli che, in base alla relativa normativa, non costituiscono un pericolo per la salute del paziente anche in caso di sovradosaggio o utilizzo errato. I, reperibili anche le farmacie online abilitate, sono:A questi prodotti si aggiungono spesso altri, di natura non farmacologica. Tramite una farmacia online, ad esempio, è possibile acquistare(tipo i prodotti senza glutine o senza lattosio) nonché(minerali e vitaminici).Nei cataloghi di molte farmacie digitali figurano anche:Benché le farmacie online consentano di acquistare liberamente farmaci ed altri prodotti, è consigliabile sempre chiedere un parere o un consulto al proprio farmacista di fiducia prima di effettuare un acquisto. Questo tipo di precauzione è utile a sventare la possibilità di reazioni avverse o indesiderate, causate da ipersensibilità o allergia ad ingredienti e principi attivi contenuti in alcuni prodotti, tra cui gli integratori alimentari, le tisane, e le formulazioni omeopatiche. Un consulto medico è necessario anche ad evitare di assumere sostanze inefficaci o inadatte a trattare determinati disturbi e individuare, al contempo, un’adeguata terapia farmacologica.