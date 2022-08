Arrestato riminese dopo un inseguimento da film, era ubriaco e senza patente

Cronaca

08:34 - 05 Agosto 2022

La scorsa notte i carabinieri di Rimini, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo via Destra del Porto hanno intimato l’alt ad un uomo a bordo di un’auto il quale, dopo essersi fermato, ha innestato la marcia e si è dato alla fuga. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolosissime ma, in zona Celle ha imboccato una via senza uscita. Qui ha abbandonato il veicolo per continuare la fuga a piedi.



Poco dopo, i militari dell'Arma hanno bloccato l’uomo, identificandolo per un 30enne riminese, e lo hanno arrestato. Sul retro dell'auto era presente anche una ragazza, che però è riuscita a fuggire a piedi. Al giovane gli sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada per mancata patente, elevato tasso alcolemico, circolazione contromano, per non essersi fermato all’alt e per resistenza a pubblico ufficiale.