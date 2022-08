Rimini Calcio, dieci reti nel test di Verucchio. Slittano i calendari

Sport

Rimini

| 01:10 - 05 Agosto 2022

Una fase del match (foto FB Rimini Calcio).

Dieci reti del Rimini nel test di Verucchio con n buon numero di tifosi al seguito. Domenica test a Padova. Intanto venerdì non ci sarà la compilazione dei calendari di Serie C per la stagione 2022/2023. La Lega Pro in serata ha comunicato il posticipo a data da destinarsi per i ricorsi presentati dal Campobasso e dal Teramo al Consiglio di Stato (i molisani hanno ottenuto la sospensione della sentenza del Tar). Nelle prossime ore verrà ufficializzata la nuova - terza - data.









a presentazione dei calendari di Lega Pro subirà un nuovo slittamento, come annunciato dal sito La Casa di C.



Prevista per il 2 agosto e poi per domani, 5 agosto, alle ore 12, considerati i ricorsi presentati dal Campobasso e dal Teramo al Consiglio di Stato (i molisani hanno ottenuto la sospensione della sentenza del Tar), la Lega Pro sarà costretta a posticipare ancora la presentazione.





IL TABELLINO

VERUCCHIO: 1 Paolini, 2 Sancini, 3 A. Genghini, 4 Sebastiani, 5 Renzi, 6 Celli, 7 Bullini, 8 Stefano Sacco, 9 Berluti, 10 L. Genghini, 11 Michilli.

A disp.: 12 Russo, 13 Colonna, 14 Fabbri, 15 Girometti, 16 Muccioli, 17 Ribezzi, 18 Semprini, 19 Indelicato, 20 Lotti, 21 Simone Sacco, 22 Bianchi. All. Denis Guerra.



RIMINI 1° TEMPO: 1 Galeotti, 2 Acquistapace, 3 Bianchi, 4 Pasa (33′ pt 17 Tanasa), 5 Allievi, 6 Pietrangeli, 7 Tonelli, 8 Delcarro, 9 Santini, 10 Gabbianelli, 11 Sereni.

A disp.: 12 Zaccagno, 13 Panelli, 14 Antei, 15 Rossetti, 16 Cherubini, 18 Laverone, 19 Mencagli, 20 Piscitella, 21 Marconi, 22 Lazzarini, 23 Accursi, 24 Nastase, 25 De Rinaldis, 26 Haveri. All. Gaburro.



RIMINI 2° TEMPO: 1 Galeotti; 18 Laverone, 14 Antei, 13 Panelli, 26 Haveri; 25 De Rinaldis, 17 Tanasa, 15 Rossetti, 20 Piscitella, 16 Cherubini (34′ Nastase), 21 Marconi (25′ st 23 Accursi).



RETI: 2′ pt, 12′ pt, 27′ pt Santini, 9′ pt Acquistapace, 38′ pt Sereni, 40′ pt Tanasa, 31′ st Rossetti, 37′ st Antei, 44′ st Piscitella, 45′ st Colonna (aut.).