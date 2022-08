Calcio Promozione: Gambettola, quanti movimenti. Si cerca una punta over

Sport

Gambettola

| 17:32 - 04 Agosto 2022

Il Gambettola ha iniziato la preparazione nell’impianto di Martorano. La squadra allenata da Marco Bernacci (vice Gianni Marzocchi (Juniores Sammaurese) ha perso Cappellini che ha attaccato le scarpette al chiodo (sarà il vice di mister Ceccarelli alla Primavera del Cesena) e cambiato alcune pedine.

Lo zoccolo duro formato da Severi, Tani, Gadda, Vukaj, Giulianelli e Marconi c’è ancora; a questo vanno aggiunti i nuovi: i portiere 2004 Mattia Golinucci (Sammaurese) e Luca Donini 2002 (Sant’Ermete); l’esperto difensore (1995) Davide Maioli ex Santarcangelo e Martorano; gli esterni difensivi under 2002 Alessandro Difino (ex settore giovanile di Rimni e Santarcangelo, 31 presenze lo scorso anno al Gabcce Grdara in Promozione Marche) e Francesco Zammarchi (ex Savignanese); il terzino Marco Gessi 2001 (Gatteo); centrocampisti 2002 Mattia Andreoli (Savignanese) e 1997 Lorenzo Delvecchio (ex Ribelle e Cervia); le punte centrali Tommaso Zavatta 2004 (Sammaurese) e Alessandro Falchero 2004 (Junior Gambettola). Torna dal Meldola per fine prestito Josef Limuni, jolly di centrocampo classe 1998.

Non fanno più parte della rosa i portieri Barducci e Ambrosini, i difensori Gega (Murata), Faggi e Casotti (Granata), Bianchi, l’attaccante Radoi (Gabicce Gradara), Bianchi

Il direttore sportivo e direttore generale Giorgio Screpis spiega: “Il mercato non è finito, cerchiamo ancora un difensore 2003 e un attaccante over. La nostra ambizione è di vincere il campionato, ma sappiano che la lotta sarà durissima: il girone è più tosto con 16 squadre e ci sono avversari agguerriti come Sampierana e Sant’Ermete, lo stesso Torconca senza contare la solita sorpresa”.