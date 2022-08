Scomparsa di Leonardo Grossi ‘Bamba’, il cordoglio del Comune di Riccione

Attualità

Riccione

| 17:17 - 04 Agosto 2022

Leonardo Graziano Grossi.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini insieme alla Giunta esprimono il loro profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Leonardo Graziano Grossi, per tutti Bamba.

Importante professionista del marketing e della comunicazione, amatissimo a Riccione dove aveva scelto di vivere e lavorare.

Ambasciatore della città, dove ha portato negli anni importanti brand e partnership, Bamba è ricordato da tutti per la sua cordialità, eleganza, senso dell’ospitalità e il grande sorriso.



Noto per aver fatto apprezzare Riccione quale luogo interessante per tante grandi aziende italiane ed internazionali, Bamba resta per tutti il fautore di una comunicazione all'avanguardia che ha segnato Riccione, ma non solo. Rimangono nella storia della città le sue campagne di comunicazione che hanno visto grandi brand come Citroen e Swatch investire associando il proprio nome alla Perla Verde.