Basket C Silver, Luca Pesaresi ancora con gli Angels

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:27 - 04 Agosto 2022

Luca Pesaresi.



Gli Angels Santarcangelo comunicano che Luca Pesaresi, play/guardia classe 89 , difenderà ancora i colori gialloblù la prossima stagione.

Pesaresi, legato a Santarcangelo da un anno di contratto, è reduce da un infortunio che gli ha impedito di partecipare alla stagione scorsa.

Il bomber gialloblù però non si è mai fermato e sarà pronto a esaltare il pubblico del Pala SGR con le sue triple e le sue giocate

Per gli Angels, Luca Pesaresi è una vera bandiera, la stagione 2022/23 sarà la decima con la maglia gialloblù.

Intanto si vocifera che sia prossimo il ritorno nel club di Simone Stargiotti, da cinque anni lontano dal mondo Angels, per dieci anni dirigente e prima giocatore nel club gialloblu.