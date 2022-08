Sport

Coriano

| 15:02 - 04 Agosto 2022

Il Tropical Coriano in campo (Foto FB Tropical Coriano).

L'ASD Tropical Coriano comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, per la stagione 2022-2023, di Andrea Tamagnini, centrocampista classe 1999 che arriva in biancorossoblù dalla Fya Riccione, con un passato in in Serie D tra le file della Savignanese.

E' arrivato anche il portiere Davide Fabbri, estremo difensore classe 2003 che nella scorsa stagione si è diviso tra Cesena, in Serie C e Cattolica in Serie D.

La squadra si sta allenando al campo di Bellariva.