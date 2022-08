Rimini, la Terrazza della Dolce Vita pronta ad ospitare Gelmini e Mughini

Eventi

Rimini

| 15:01 - 04 Agosto 2022

Mirko Casadei e Simona Ventura.

Musica, buonumore e divertimento sono stati gli ingredienti della giornata di ieri, mercoledì 3 agosto, a La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale d’incontri ideato e curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, che si terrà sino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini.



Come sempre, al centro delle interviste con gli ospiti, il Paese che lasceremo ai giovani, tra Green Economy, digitalizzazione, investimenti strutturali e tanto altro.







Protagonisti dell'appuntamento sono stati Mirko Casadei, musicista e leader dell’Orchestra Casadei, e la cantante Jasmine Rotolo. Tra domande, aneddoti e curiosità che hanno tenuto viva l'attenzione del pubblico, non potevano mancare dei momenti canori che hanno rallegrato la serata. Mirko Casadei ha ricordato con commozione il padre Raoul. “Tutto quello che so me l'ha insegnato lui. Era una persona genuina, solare, dotata di un'allegria contagiosa. La sua musica popolare aveva la capacità di entrare nelle case, di unire le persone e le loro storie”. Jasmine Rotolo ha invece ricordato la figura della madre, la showgirl Stefania. “Mi diceva sempre: continua a risplendere. Tante persone l'hanno amata ed è grazie alle loro vibrazioni positive se ho potuto superare il dolore della perdita”. “Nel corso della mia vita – ha detto la cantante – ho preso tante mazzate ma non ho mai accettato i compromessi”.







L'attualità sarà invece al centro dell'incontro di domani, venerdì 5 agosto alle 18.30, con il Ministro degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, il giornalista e scrittore Giampiero Mughini, l'attrice Barbara De Rossi. Atteso anche l'intervento dell'Assessore Regionale dell'Emilia-Romagna Andrea Corsini.







Gli incontri e gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com, oppure al tel. 0541/22122 - Lucrezia. I posti disponibili sono 200 a serata all’interno del giardino del Grand Hotel di Rimini, 40 alle sedute di Bikram Yoga e numero libero alle esibizioni in Piazzale Federico Fellini.







“La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.







Assolutamente da non perdere, venerdì 5 agosto e sabato 6 agosto (21.30 e 22.30), per la rassegna La Terrazza della Dolce Vita OFF, l'appuntamento in piazza Malatesta con le repliche di Peter Pan nei giardini di Kensington: un grande spettacolo che trasformerà l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente con un grande evento dedicato ai bambini e agli adulti che non vogliono crescere; gli spazi verdi diventano i Giardini di Kensington; le vasche d'acqua si trasformano nel lago dei giardini, il Serpentine, dove navigano le barchette degli adulti e i velieri solcano il cielo. La Torre sarà un'isola, l'Isola degli Uccelli. Nelle serate di spettacoli il Fellini Museum, il Teatro Galli e il PART – Palazzi dell’arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle 20 alle 24, con ingresso gratuito.







Venerdì 5 agosto e sabato 6 agosto doppio appuntamento anche con il Bikram Yoga in compagnia del maestro Dino Baranzelli e Simona Ventura: dalle 9 alle 10.30 sulla spiaggia del Grand Hotel di Rimini e dalle 18 alle 19.30 nella cornice della Piazza dell'Acqua (Ponte di Tiberio).