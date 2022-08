Confartigianato imprese demaniali: 'Ddl concorrenza è boccata d'ossigeno'

Attualità

Rimini

14:15 - 04 Agosto 2022

Mauro Vanni.

Il ddl Concorrenza "è una legge che non ci piace assolutamente e combatteremo con tutte le nostre forze", ma senza la sua approvazione "rischiavamo di andare sotto l'egida della sentenza del Consiglio di Stato che dava la scadenza delle nostre concessioni in maniera inderogabile a fine 2023". A ricordarlo è il presidente di Confartigianato imprese demaniali Mauro Vanni, che parla della recente approvazione dell'Aula come di una "boccata d'ossigeno". Applicando la sentenza del Consiglio di Stato si andava incontro a "bandi senza nessuna regola", spiega il balneare riminese, "con la possibilità di interpretare in maniera personale le eventuali gare o bandi". Con il prossimo governo si arriverà ai decreti attuativi che renderanno operativa la legge. Per i balneari si apre, dunque, un secondo tempo. "Questi decreti attuativi ci permetteranno, ragionando col prossimo governo, di mettere in sicurezza e tutelare il più possibile le nostre imprese balneari. Questa è l'attività sindacale che ci metteremo a fare dall'autunno in poi", annuncia il presidente. Il prossimo governo "è libero di fare quello che crede, anche di ridiscutere a fondo la materia e di andarla a discutere in Europa", prosegue Vanni, ma "i tempi non sono molto lunghi", e dunque "non penso che ci sarà una trasformazione radicale". I Comuni avranno però un anno di tempo in più per i bandi. Secondo il balneare "è certo" che le amministrazioni richiederanno una proroga fino al 2024, concessa dal ddl, "perché è impossibile che in dodici mesi 30.000 concessioni demaniali vengono assegnate con la carenza di organico che ci sono nelle nostre amministrazioni", spiega Vanni.







