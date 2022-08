Le potenzialità di un’infrastruttura Cloud in azienda

Attualità

14:03 - 04 Agosto 2022

Il mondo delle infrastrutture aziendali sta cambiando e necessita di soddisfare le nuove esigenze delle imprese per poter essere competitivi all’interno del mercato di riferimento e per soddisfare le nuove necessità dei dipendenti, che desiderano poter lavorare con più serenità, ovunque e da qualsiasi dispositivo, senza interruzioni.



In un’azienda di qualsiasi settore, ogni giorno, si intensificano una grande quantità di informazioni provenienti da clienti, partner, potenziali clienti e fornitori. Se l’infrastruttura IT dell’organizzazione non è in grado di soddisfare tutte le richieste potrebbe creare un grave danno all’impresa.



Per questo motivo, negli ultimi anni le imprese di tutto il mondo si concentrano per potenziare le infrastrutture già esistenti con soluzioni innovative basate sulla tecnologia Cloud, in grado di offrire notevoli vantaggi; un esempio è dato da Microsoft Azure cloud, una piattaforma cloud open con numerose funzionalità.







L’importanza del cloud per le imprese



I benefici di un’infrastruttura cloud per un’azienda

L’utilizzo di risorse scalabili e facilmente configurabili;

Maggiore sicurezza e protezione dei dati;

L’utilizzo di servizi IT innovativi ed erogabili attraverso internet;

Un metodo di archiviazione dei dati più semplice, veloce, condivisibile e sicuro;

La possibilità di poter implementare in qualsiasi momento nuovi servizi e applicazioni;

La possibilità di effettuare numerosi back-up o operazioni di ripristino dati;

Analizzare dati più completi per ricavare le statistiche;

Migliorare il lavoro dei team e collegare i diversi reparti.



Le tipologie di infrastrutture cloud più comuni

DAAS (Data As a Service), dove si condividono online solo i dati aziendali, accessibili attraverso specifiche applicazioni web e archiviate in sicurezza sul cloud;

SAAS (Software As a Service), attraverso cui si utilizzano software installati su un server remoto le cui risorse sono erogate tramite cloud;

PAAS (Platform As a Service), si utilizza una piattaforma software composta da un gran numero di servizi che permettono di sviluppare nuovi programmi e applicazioni. (Microsoft Azure Cloud).

IAAS (Infrastructure As a Service), dispongono di risorse virtuali e hardware, sono totalmente scalabili e personalizzabili in base alle esigenze aziendali.

Tante sono le imprese che scelgono di migliorare l’efficienza dei processi operativi in azienda attraverso il passaggio alle soluzioni cloud, eliminando tutte quelle attività manuali di condivisione e organizzazione dei dati che occupano tempo, risorse e personale.La natura dellecrea efficienze operative impossibili da trovare in un ambiente on-premise, come un alto grado di personalizzazione che permette di pagare solo i servizi utilizzati e di adattarli alla propria infrastruttura, la possibilità di trovare nuove risorse e applicazioni in modo rapido, senza dover testare la compatibilità e una tecnologia in grado di monitorare lo stato dell’interoPassare ad un’infrastrutturasignifica cambiare totalmente l’approccio rispetto alle tradizionali operazioni informatiche e cambiare il pensiero di tutti i collaboratori in azienda, supportandoli durante la transazione in nuovi ruoli e con nuovi metodi di lavoro.Il passaggio ad unaè una scelta importante e strategica, che non riguarda solo la conservazione sicura dei dati, ma anche e soprattutto la possibilità di poter integrare e utilizzare nuove risorse, applicativi, reti e server in grado di rendere la gestione della propria azienda più efficiente e competitiva.Tra iche un’infrastruttura cloud più offrire troviamo:Ci sono diverse tipologie di infrastrutture cloud da poter scegliere per la propria attività, tra cui: