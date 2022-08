Saludecio, un assaggio di Ottocento Festival: 'l'evento tornerà nel 2023'

Eventi

Saludecio

| 13:37 - 04 Agosto 2022



Un assaggio di Ottocento Festival dal titolo "Profumo di '800" è in programma a Saludecio nel prossimo week-end del 6-7 agosto, con spettacoli, ricordi, sapori e profumi e visite ai musei del borgo, che per l'occasione saranno aperti fino a mezzanotte (Museo Garibaldi, Museo Arte Sacra).



Attesi artisti di strada e sorprese lungo le vie del borgo, con 4 postazioni fisse in due giorni nelle quali si alterneranno vari gruppi e vari tipi di spettacolo: B-You Danza Acrobatica, Big Band Renzo Angelini, Filarmonica di Rimini, Roberto Caminiti.



Nel primo week-end di agosto il capoluogo di Saludecio rivivrà una storica atmosfera in previsione del 2023, quando ricorreranno i 40 anni dell’Ottocento Festival. "Ci stiamo preparando a ricevere turisti ed appassionati con grande gioia, in attesa del 40esimo compleanno dell’Ottocento Festival che avverrà nel 2023 - dice Gigliola Fronzoni, assessore alla cultura del comune di Saludecio - avremo una due giorni ricca di musica, teatro ed artisti di strada per una rievocazione della nostra prestigiosa manifestazione che vorremmo riportare in vita l’anno prossimo nel 2023".