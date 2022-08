L'estate della Perla Verde va a gonfie vele: raddoppiano le richieste dei turisti sul portale di Riccione Turismo

Turismo

Riccione

13:28 - 04 Agosto 2022

Franco Vanucci, presidente del Consorzio Riccione Turismo.

Per Riccione Turismo è un’estate con il vento a favore. La Perla Verde continua ad attrarre soprattutto famiglie e coppie.



Le richieste di preventivo riferite ai mesi di giugno e luglio 2022 fanno segnare un raddoppio rispetto all’anno scorso. E più segnatamente si registra un incremento del 50% su quelle dirette sia a giugno - 7.857 - sia a luglio: 11.309.



A fine luglio - i dati si riferiscono alla finestra temporale 1° gennaio - 31 luglio - erano già 27.000 mentre quelle totali del 2021, 24.200.



Gli utenti del portale visitriccione.com sono in prevalenza italiani (quasi 9 su 10); il 60% di essi è rappresentato da donne e prevalgono le famiglie (60% famiglie – 40% coppie). Il periodo medio richiesto è 4 giorni.



“La previsione - commenta Franco Vanucci, presidente del Consorzio - è che questi numeri continueranno a crescere, grazie anche alla spinta dei mesi d’agosto e settembre: anche la Moto GP farà la propria parte. Pertanto, contiamo di abbattere il muro delle 35mila richieste dirette entro le festività natalizie. Ciò sta a testimoniare l’interesse suscitato da Riccione e confermato dai forti segnali di ricerca sul portale. A tutt’oggi - dice Vanucci - grazie ad un tasso di conversione medio del 3% tra richieste inviate e soggiorni effettuati, possiamo stimare in un milione di euro il fatturato generato, nel solo 2022, da Riccione Turismo verso le 60 strutture alberghiere associate”.



EVA, il 1° avatar di Riccione: work in progress



Il progetto-pilota, voluto dal Consorzio Riccione quale primo esempio d’intelligenza artificiale applicata al mondo dell’ospitalità e dell’intrattenimento, registra circa 1.000 conversazioni al giorno. Da agosto, il linguaggio utilizzato da EVA diventa ancora più giovane e diretto per intercettare e coinvolgere un maggior numero di utenti finali.