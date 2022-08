In alto i Calici a Santarcangelo, tutto pronto per la kermesse clementina

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:12 - 04 Agosto 2022



Questo venerdì 5 e sabato 6 agosto, Santarcangelo si prepara ad accogliere uno degli eventi più amati dell’estate. Dopo due anni a capienza ridotta, Calici Santarcangelo assume nuovamente il suo format originario con 44 cantine, stand gastronomici ed eventi, distribuiti su tutte le vie della città.



Temi di questa attesissima edizione sono il ritorno alla vita e la condivisone dei piccoli piaceri. Oltre al buon cibo e al buon vino, saranno arte, musica e ballo a guidare i visitatori in due serate di spensierata magia.



Percorrendo la salita che porta al “Paese Vecchio” (la scalinata di Via della Costa), troverete giocolieri, saltimbanchi e artisti di strada pronti a stupirvi con i loro spettacoli. Fermatevi a vedere le stelle, insieme agli Astrofili Santarcangiolesi che vi aspettano in Piazza Pedretti per un viaggio alla scoperta del cielo. Arrivati in cima, in Piazza Monache, l’Osteria da Oreste vi accoglierà con la sua proposta gastronomica, appositamente studiata per l’occasione.



Numerosi i concerti che animeranno l’atmosfera, così come i generi dei gruppi musicali partecipanti. Durante entrambe le serate, la Bologna Bridge Band si muoverà con il suo outfit eccentrico tra le strade del paese, per accompagnarvi con canzoni jazz, funk e hip hop.



Venerdì 5 agosto, Piazza Ganganelli ondeggerà su ritmi caraibici con The Caribbean Delights e musica a base di early reggae, rocksteady e venature di soul e funk; in Via dell’Acqua troverete Camilla & i Bomboloni alla Crema, che vi faranno tornare agli Anni ’60; infine, in Piazza Balacchi vi aspettano i Supermarket, con un repertorio variegato ed estremamente irriverente.



Sabato 6 agosto, il Brasile si sposta in Piazza Ganganelli con Ops Band e il suo show dalle sonorità afro 2.0; il Messico arriva in Piazza Balacchi, portato in grande stile da Man y Miguel & Los Borrachos Bros; in ultimo, Via dell’Acqua suonerà sulle note dei classici Blues di Chicago, con The Angry Gentlemen.



Non dimenticate di indossare le scarpe giuste! Perché venerdì e sabato, dalle 19:00 alle 24:00, la scuola di tango argentino Hotango vi aspetta in Piazza Marini per una romantica Milonga Sotto Le Stelle.



È tutto pronto per l’edizione 2022 di Calici Santarcangelo. L’ingresso è gratuito, mentre i ticket per le degustazioni, calice e sacchetta coordinati, sono acquistabili presso le casse operative di Piazza Ganganelli, Via Don Minzoni, Piazza Monache e Via Andrea Costa.