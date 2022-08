Da Sant'Agata a Cattolica, contributi regionali ai progetti di valorizzazione del commercio

Attualità

Rimini

| 12:15 - 04 Agosto 2022

Sant'Agata Feltria.



La provincia di Rimini ha selezionato e presentato in regione i progetti del territorio sulla promozione e valorizzazione delle aree commerciali del territorio (L.R. 41/97 sul Commercio).



Le tipologie di interventi finanziabili per l’anno 2022 riguardano progetti di promozione e marketing del territorio e progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali, nei centri storici come nelle aree urbane e nelle frazioni, anche con riferimento ai centri commerciali naturali. L’obiettivo è quello rivitalizzare il tessuto economico locale, favorendo l’attrattività e la competitività delle aree a vocazione commerciale.



“Le candidature della Provincia – dichiara il presidente Riziero Santi - sono state individuate basandosi su elementi di valutazione quali la qualità progettuale, il principio di rotazione, la popolazione residente, l’entità della spesa di progetto ed infine considerando il criterio di equilibrio territoriale. Il commercio, nelle forme tradizionali, da anni vive una situazione critica, legata a diversi fattori, a partire dalla concorrenza della grande distribuzione a quella sempre più forte del commercio online che la pandemia ha consolidato. L’intreccio tra l’evoluzione di commercio, turismo, artigianato di servizio e vita cittadina è sempre più evidente e richiede una programmazione unitaria e condivisa".



Complessivamente sono 14 i progetti presentati da Comuni e Unioni della Provincia di Rimini sui due ambiti di interventi.



Tra questi sono stati selezionati dalla Provincia nell’ambito “promozione e marketing” i progetti presentati dal Comune di San Giovanni in Marignano, capofila di un raggruppamento di 11 Comuni, basato su una comunicazione mirata ed efficace per collegare l’offerta commerciale e quella turistica delle aree interne e della costa (spesa prevista 80 mila euro) e dal Comune di Santarcangelo, centrato sulla rivitalizzazione delle attività commerciali del territorio e dei piccoli agglomerati commerciali nelle frazioni, attraverso un calendario di iniziative che si snoda lungo tutto l’arco dell’anno (spesa prevista 80 mila euro).



Sono stati selezionati invece sul fronte della riqualificazione delle aree commerciali e mercatali, i progetti del Comune di Sant’Agata Feltria, “Fiere in sicurezza” (spesa prevista 110 mila euro) e del Comune di Cattolica per i lavori di completamento dell’arredo urbano e artistico di viale Dante (spesa prevista 250 mila euro).



I contributi regionali possono arrivare a coprire fino all’80% della spesa.