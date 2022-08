Pennabilli diPinta, torna l'evento dedicato alla birra artigianale

Eventi

Pennabilli

| 11:57 - 04 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Torna a Pennabilli, dal 5 al 7 agosto, l'evento dedicato alla birra artigianale. Pennabilli diPinta giunge al quinto appuntamento e torna a offrire un assaggio di spensieratezza e buon umore agli amanti dei sapori nostrani. La birra artigianale resta protagonista indiscussa della manifestazione assieme ai suoi produttori, birrifici scelti a rappresentare la zona e le regioni limitrofe con proposte di indiscussa qualità:



Beerbelly, primo microbirrificio di Modena con un’ampia scelta di birre; - Birra di Romagna, il birrificio nato a Savignano sul Rubicone come "tributo ai cultori del gusto nostrano"; - Birreria 1843, primo vero birrificio artigianale di Rimini Centro che crea birre moderne da ricette classiche; - Birrificio 61cento, il primo birrificio artigianale di Pesaro che produce birre “vive”; - Birrificio Agricolo Alto Montefeltro, il birrificio di Monte Cerignone che produce birre “ispirate dalla natura” che prendono il nome dai fiori selvatici del Montefeltro. - Birrificio Artigianale Noiz, nato a Santarcangelo di Romagna come incontro tra sperimentazione creativa e passione per la tradizione; - Imbeerita – Birra artigianale, il birrificio che fonde la passione per la birra ai ritmi africani; - Mine Brewery, il birrificio di Monterchi che produce birre di qualità da una terra coltivata con cura e rispetto.



Sarà possibile scegliere fra più di 40 diverse birre con caratteristiche e particolarità uniche, frutto di passione, ricerche minuziose e qualità che solo i birrifici artigianali sono in grado di raggiungere. Gli assaggi, della misura di 0,2L al costo di €2,50, potranno essere accompagnati da delizioso street food offerto dai food truck invitati:



CalaBRIOtto, con panini farciti dagli ingredienti tipici della cucina calabrese; - Lo Scarrozzino, con arrosticini e olive all’ascolana direttamente da Ascoli Piceno; - Manicarretto, con fish&chips e sfiziose polpette; - Va Gina, con i ravioli gyoza di carne e verdure.



Non saranno da meno i locali del centro con le loro leccornie: Antica Macelleria Venturi, La Dolce Vita, Osteria Al Bel Fico, Pizza in Pala, Yogurteria e Dolcezze..



La festa, in realtà, inizia già da giovedì 4 agosto. Il MUSSS – Museo Naturalistico di Pennabilli organizza Happy Hop – Dal luppolo alla birra, un'anteprima di Pennabilli diPinta organizzata da Pro Loco Pennabilli. Sarà un incontro per scoprire i segreti del luppolo e della produzione della birra in compagnia dell’azienda agricola sperimentale Poli Hops. A seguire Happy Hour con degustazione di birre proposte dal Birrificio artigianale 1843 e buffet bio con prodotti del territorio offerto dal Museo. Saranno presenti anche i ragazzi di Prometeo Bike con le loro mountain bike elettriche, disponibili a raccontare a chi è interessato uso, caratteristiche e sentieristica. Il tutto accompagnato dall’intrattenimento musicale dei DJ di Cosmic Fringe Radio, la web radio di Pennabilli.



Pennabilli diPinta avrà inizio alle 17:00 di venerdì 5 agosto 2022. Sabato 6 e domenica 7 agosto, invece, ci si potrà accomodare già dall’ora di pranzo, a partire dalle 12:00.



Si potrà così approfittare dei tre giorni a Pennabilli per una passeggiata rilassante tra le bellezze naturali, storiche e culturali del paese e dei suoi numerosi musei aperti al pubblico (I luoghi dell’anima, Il Mondo di Tonino Guerra, Museo del Montefeltro, Museo Naturalistico – Parco Sasso Simone e Simoncello).



La cornice naturale e artistica di Pennabilli fa sì, ancora una volta, che Pennabilli diPinta possa essere un’occasione unica per stare insieme a godere della tranquillità.