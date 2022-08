Calcio C: ecco il girone del Rimini, le rivali dei biancorossi

Sport

Rimini

| 15:34 - 04 Agosto 2022

Un undici dell'Ancona (foto dalla pagina Facebook).



Oggi (giovedì 4 agosto) sono stati ufficializzati i gironi di Serie C. Il Rimini, come da previsione, è stato inserito nel girone B. Non c'è il Pescara e neppure il Piacenza: spazio all'Alessandria dell'ex Marietta, squadra che però sta vivendo vicissitudini societarie, e alle due sarde, Olbia e Torres.



IL GIRONE B Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato Tavarnelle, Siena, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.